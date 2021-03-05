Полицейский спецотряд разыскивает крокодилов, сбежавших с фермы

С фермы в ЮАР сбежали крокодилы, сейчас их ищет специальный отряд полиции, передает «Русская служба Би-би-си».

Одна из версий причин побега — сломанный забор. Оттуда крокодилы ушли в реку. Длина каждого из них достигает 1,5 м.

Местных жителей попросили на приближаться к рептилиям.

«Естественно, они очень опасны. Это дикие животные, хотя и выросшие в неволе», — пояснила пресс-секретарь агентства провинции по охране заповедников и дикой природы.

Полиция расставила ловушки с приманками вдоль реки, пишет polit.ru.

Уже удалось поймать 27 крокодилов. Их вернули на ферму. Сколько всего сбежало животных — неизвестно.

Экзотика на Алтае

Ранее в Усть-Калманском районе Алтайского края в реке браконьер выловил крокодила. Это случилось еще осенью 2019 года, но тогда не стали афишировать этот случай, рассказал замминистра природы края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Крокодил мог оказаться в реке случайно. Как полагает чиновник, летом или весной хозяева взяли его с собой на рыбалку, а он убежал, несколько месяцев жил в реке и охотился на уток.