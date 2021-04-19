Полицейский выстрелил в молоденькую девушку во время погони в Сибири

В Туве проверяют полицейского, сделавшего несколько выстрелов из табельного пистолета по автомобилю с 16-летней девушкой, сообщает республиканский СК.

Полицейский преследовал автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого не подчинился требованию остановиться.

«Произвел в сторону движущегося автомобиля четыре выстрела, в результате которых была ранена 16-летняя девушка», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали — оказали необходимую медпомощь, ее здоровью ничего не угрожает.

После инцидента в СК организовали проверку по признакам «действий полицейского, явно выходящих за пределы полномочий».

По словам правоохранителя, стрелял он с целью остановить автомобиль. Медэкспертизе предстоит выяснить тяжесть вреда здоровью несовершеннолетней.

Ранее в Барнауле мужчина зарезал собутыльника и убегал от полиции, пока не получил пулю в ногу.