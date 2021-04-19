Полицейский выстрелил в молоденькую девушку во время погони в Сибири

Полицейский преследовал автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого не подчинился требованию остановиться.
«Произвел в сторону движущегося автомобиля четыре выстрела, в результате которых была ранена 16-летняя девушка», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшую госпитализировали — оказали необходимую медпомощь, ее здоровью ничего не угрожает.
После инцидента в СК организовали проверку по признакам «действий полицейского, явно выходящих за пределы полномочий».
По словам правоохранителя, стрелял он с целью остановить автомобиль. Медэкспертизе предстоит выяснить тяжесть вреда здоровью несовершеннолетней.
Ранее в Барнауле мужчина зарезал собутыльника и убегал от полиции, пока не получил пулю в ногу.