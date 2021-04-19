19 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Полицейский выстрелил в молоденькую девушку во время погони в Сибири

В Туве проверяют полицейского, сделавшего несколько выстрелов из табельного пистолета по автомобилю с 16-летней девушкой, сообщает республиканский СК.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Полицейский преследовал автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого не подчинился требованию остановиться.

«Произвел в сторону движущегося автомобиля четыре выстрела, в результате которых была ранена 16-летняя девушка», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали — оказали необходимую медпомощь, ее здоровью ничего не угрожает.

После инцидента в СК организовали проверку по признакам «действий полицейского, явно выходящих за пределы полномочий».

По словам правоохранителя, стрелял он с целью остановить автомобиль. Медэкспертизе предстоит выяснить тяжесть вреда здоровью несовершеннолетней.

Ранее в Барнауле мужчина зарезал собутыльника и убегал от полиции, пока не получил пулю в ногу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость