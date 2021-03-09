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Происшествия

Полицейский жестоко убил сына, нарисовавшего маме картинку на 8 Марта

В Москве задержали 40-летнего инспектора ДПС, которого подозревают в убийстве шестилетнего сына, сообщает «Пятый канал».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Жестокое убийство произошло ночью 8 марта. Соседка по дому увидела в подъезде мужчину с окровавленным ребенком.

Прибывшие полицейские устроили поиски в подъезде, которые привели в одну из квартир — в ней обнаружили мертвого шестилетнего мальчика и мужчину.

На теле ребенка имелись следы насильственной смерти. Возбудили уголовное дело по факту «убийства малолетнего ребенка».

«Задержанный является инспектором дорожно-патрульной службы (ДПС) одного из территориальных отделов МВД столицы. По предварительной информации, в момент совершения преступления он был сильно пьян», — отмечает издание.


Подозреваемый в убийстве мужчина в начале марта поругался с супругой — она ушла от него, а ребенок остался с отцом. По другим данным, взял сына на выходные.

«Напился, а потом до смерти избил мальчика — он буквально размозжил малышу голову. В ходе обыска квартиры следователи обнаружили детский рисунок для мамы на 8 Марта», — отмечают «Плохие новости».

Московская прокуратура проводит проверку по факту трагедии. Правоохранителю грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске полицейский убил любимого трансгендера Николая, угрожавшего распространить интимные видео.

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