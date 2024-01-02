Полиция изъяла с балкона россиянина гирлянду и составила протокол о дискредитации армии

Лозунг украинских националистов "Слава Украине!" проходил по гирлянде бегущей строкой. Видео опубликовали в сети возмущенные горожане.
"Наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда. Гирлянда изъята», - сообщили в МВД.
Сотрудники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП -публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.
Хозяева квартиры утверждали, что на гирлянде, которая управляется посредством сетей Wi-Fi, должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.
Владелец гирлянды указал, что купил гирлянду на одном из маркетплейсов в интернете и о бегущей строке с лозунгом не знал, пишет "РГ". В дальнейшем административное дело рассмотрит суд.
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