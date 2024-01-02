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Происшествия

Полиция изъяла с балкона россиянина гирлянду и составила протокол о дискредитации армии

Сотрудники полиции составили протокол за дискредитацию Вооруженных Сил РФ на хозяев квартиры в Новгороде, разместивших на балконе световую гирлянду с текстом, прославляющим армию Украины. Гирлянда изъята, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Лозунг украинских националистов "Слава Украине!" проходил по гирлянде бегущей строкой. Видео опубликовали в сети возмущенные горожане.

"Наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда. Гирлянда изъята», - сообщили в МВД.

Сотрудники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП -публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Гирлянда с лозунгом украинских националистов.
Гирлянда с лозунгом украинских националистов.
Скан видео.

Хозяева квартиры утверждали, что на гирлянде, которая управляется посредством сетей Wi-Fi, должно было высвечиваться поздравление с Новым годом.

Владелец гирлянды указал, что купил гирлянду на одном из маркетплейсов в интернете и о бегущей строке с лозунгом не знал, пишет "РГ". В дальнейшем административное дело рассмотрит суд.

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