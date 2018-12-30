Полиция не может найти москвичку, которая подвозила в Тулу подозрительного попутчика

Полиция задержали мужчину, которого подвозила 29-летняя директор двух точек быстрого питания Ирина Ахматова из Москвы в Тулу. Сейчас подозреваемого доставляют из города Гороховец Владимирской области в Москву для проведения следственных действий, пишет « Газета.ру ».

Ирина Ахматова нашла попутчика из Москвы в Тулу с помощью специального интернет-сервиса (предположительно BlaBlaCar). В последний раз она вышла на связь с супругом в 21:15 23 декабря.

Спустя два часа Ирина перестала поднимать трубку. Телефон стал опять доступен только на несколько минут следующим утром — он оказался в Ярославле.

27 декабря на парковке одного из торговых центров в Ярославле была обнаружена и машина, по всем ориентировкам подходящая под описание Audi Ирины. Корпус и салон оказались тщательно вымыты, личные вещи Ахматовой пропали.

Предполагаемый преступник ранее судимый за изнасилование и мошенничество. Он зарегистрировался в сервисе подбора попутчиков под именем Сергей и поставил в профиле чужую фотографию.

О местонахождении самой предпринимательницы до сих пор ничего не известно. При этом, по данным «МК», 28 декабря с мужем Ирины связался некий мужчина, заявивший, что она находится у него под действием наркотиков. Он потребовали выкуп в размере 100 тыс. рублей. Однако полиция считает, что это не похититель Ахматовой, а обычный мошенник, желающий нажиться на истории.

Ранее онлайн-сервису BlaBlaCar предъявили иск почти три десятка легальных автоперевозчиков Москвы и автовокзалы. Через суд они требуют, чтобы Роскомнадзор включил сетевой адрес BlaBlaCar в реестр запрещенных ресурсов России, потому что теряют прибыль. По их словам, легальные перевозчики платят налоги, страховку и подтверждают свое право заниматься перевозками, поэтому их услуги дороже частников.