Полиция предупреждает: не попадитесь на новый вид мошенничества

Новая хитрая схема обмана была только что применена в Норильске, на родине губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Абоненту звонит неизвестный мужчина и представляется сотрудником службы безопасности банка — это у мошенников традиционное начало схемы, но далее все будет хитрее.
Псевдосотрудник банка говорит, что сейчас тесно сотрудничает с полицией и предупреждает о звонке из органов в ближайшее время. Он даже называет, кто будет звонить и в каком звании сотрудник полиции.
«Вызов действительно происходит, но с подменного номера, который на экране вашего смартфона определяется как настоящий. И уже якобы полицейские действуют по старой схеме: запрашивают данные карточки, CVV и коды из SMS», — рассказывает издание.
Среди новых приемов мошенников — использование так называемой технологии deepfake. Суть ее в том, что мошенники научились подделывать голос якобы электронного сервиса банка. Девушка-робот представляется и металлическим голосом просит сообщить данные.
Также зафиксирован случай, когда бизнесмену позвонил его якобы коллега и попросил оплатить счет.
В Алтайском крае ранее уборщица передала телефонным мошенникам 500 тыс. рублей, которые взяла в кредит.