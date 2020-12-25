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Происшествия

Полиция предупреждает: не попадитесь на новый вид мошенничества

Телефонные мошенники продолжают массовый обман наивных россиян. По некоторым оценкам, за 2020 год мошенникам удалось с помощью обмана заполучить около 150 млрд рублей. В полиции «Известиям» рассказали о новом виде преступной схемы.

Задержание банды мошенников.
Задержание банды мошенников.
мвд.рф

Новая хитрая схема обмана была только что применена в Норильске, на родине губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Абоненту звонит неизвестный мужчина и представляется сотрудником службы безопасности банка — это у мошенников традиционное начало схемы, но далее все будет хитрее.

Псевдосотрудник банка говорит, что сейчас тесно сотрудничает с полицией и предупреждает о звонке из органов в ближайшее время. Он даже называет, кто будет звонить и в каком звании сотрудник полиции.

«Вызов действительно происходит, но с подменного номера, который на экране вашего смартфона определяется как настоящий. И уже якобы полицейские действуют по старой схеме: запрашивают данные карточки, CVV и коды из SMS», — рассказывает издание.

Среди новых приемов мошенников — использование так называемой технологии deepfake. Суть ее в том, что мошенники научились подделывать голос якобы электронного сервиса банка. Девушка-робот представляется и металлическим голосом просит сообщить данные.

Также зафиксирован случай, когда бизнесмену позвонил его якобы коллега и попросил оплатить счет.

В Алтайском крае ранее уборщица передала телефонным мошенникам 500 тыс. рублей, которые взяла в кредит.

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