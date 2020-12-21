Уборщица из Алтайского края отдала мошенникам 500 тысяч кредитных рублей

48-летняя уборщица из Алтайского района перевела мошенникам крупную сумму денег, которых у нее не было. Женщину обманным путем заставили взять кредит, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

С незнакомого номера сельчанке пришло смс о том, что необходимо обезопасить счет. Потом ей позвонил якобы представитель банка и продиктовал, что нужно сделать.

В итоге, сама не подозревая, женщина оформила на свое имя потребительский кредит в размере 500 тыс. рублей и перечислила деньги на расчетный счет злоумышленника.

В полиции возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба.

Ранее 23-летний молодой человек поверил мошеннику, который представился сотрудником банка. Доверчивый парень выполнил все рекомендации мошенника, снял и перечислил 442 655 рублей на указанный расчетный счет, назвав при этом пароли из смс.