Полиция просит опознать мужчину, которого сбил поезд в Алтайском крае

Мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу Барнаула, сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибири.
По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Транспортные полицейские устанавливают личность пострадавшего.
- Приметы мужчины: на вид 50 лет, рост 160−165 см, волосы седые.
- Был одет в камуфлированную куртку, черную рубашку, синие брюки и синие ботинки.
Всех, кто может помочь в установлении его личности, или обладает информацией о происшествии, просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефону
Ранее в Алтайском крае поезд сбил подростка в наушниках.