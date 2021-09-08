Полиция просит опознать мужчину, которого сбил поезд в Алтайском крае

В Алтайском крае недалеко от перегона «Алтайская — Боровиха» грузовой поезд сбил мужчину. Правоохранители просят помощи в установлении личности пострадавшего.

Мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу Барнаула, сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибири.

По предварительным данным, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортные полицейские устанавливают личность пострадавшего.

Приметы мужчины: на вид 50 лет , рост 160−165 см , волосы седые.

рост 160−165 см волосы седые. Был одет в камуфлированную куртку , черную рубашку , синие брюки и синие ботинки.

Всех, кто может помочь в установлении его личности, или обладает информацией о происшествии, просят обратиться в Алтайское линейное управление МВД России по телефону +7 (3852) 24-38-01 или 29−31−85.

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