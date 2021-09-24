24 сентября
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Происшествия

Полиция проверит сообщения о якобы готовящейся стрельбе в новосибирской школе

Школьников из поселка Станционно-Ояшинский в Новосибирской области получили сообщения о готовящемся вооруженном нападении, пишет «Коммерсант». Полиция начала проверку.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

Скриншоты переписки школьников с анонимом под псевдонимом «Иуда» опубликовал паблик «Инцидент Новосибирск».

Неизвестный написал: «Знаешь, что завтра в школе будет интересно? Слышал, что было в Перми недавно? Завтра будет то же самое».

«Администрацией района проведена дополнительная проверка организации регламентированных мер безопасности в образовательном учреждении. Меры безопасности соблюдены: школа находится под охраной, оборудована камерами видеонаблюдения, на случай непредвиденных ситуаций пост охраны оборудован тревожной кнопкой. Ситуация в школе находится на особом контроле первого заместителя главы администрации Мошковского района Владимира Чупрынина», — сообщили в администрации района.

Школа работает в штатном режиме.

Ранее в Красноярском крае предотвратили нападение на школу.

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