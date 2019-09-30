Полиция проверяет причастность алтайского серийного насильника к трем преступлениям за рубежом

Девушка, которую ограбил подозреваемый, призналась, что подверглась еще и сексуальному насилию.
Более того, представитель полиции города Аднан Кардешлер заявил, что за последний месяц произошло три нападения на женщин с похожим «почерком»: нападавший подходит сзади, душит и насилует жертву.
Правоохранители изучают все эпизоды, чтобы установить, причастен ли к ним Сатлаев.
Представитель российского посольства в Республике Кипр заявил изданию Cyprus Today, что дипломатам известно о задержании Сатлаева, однако от комментариев они отказываются, добавляют «Новости Горного Алтая».