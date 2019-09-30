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Происшествия

Полиция проверяет причастность алтайского серийного насильника к трем преступлениям за рубежом

Бывшего алтайского следователя-маньяка Александра Сатлаева проверяют на причастность в нескольким нападениям на женщин в Керинии (Северный Кипр), пишет местная газета Haber Kibris.

Насилие.
Насилие.
открытые источники (CC0)

Девушка, которую ограбил подозреваемый, призналась, что подверглась еще и сексуальному насилию.

Более того, представитель полиции города Аднан Кардешлер заявил, что за последний месяц произошло три нападения на женщин с похожим «почерком»: нападавший подходит сзади, душит и насилует жертву.

Правоохранители изучают все эпизоды, чтобы установить, причастен ли к ним Сатлаев.

Представитель российского посольства в Республике Кипр заявил изданию Cyprus Today, что дипломатам известно о задержании Сатлаева, однако от комментариев они отказываются, добавляют «Новости Горного Алтая».

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