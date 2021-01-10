Полиция сообщила подробности смертельного ДТП на трассе «Бийск-Барнаул»

ДТП произошло 9 января в 21:00 на 271 км. автодороги Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, направляясь из Бийска в Барнаул на автомобиле Lexus RX330, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Vitz.
За рулем Toyota находилась женщина 1975 года рождения. Она скончалась до приезда скорой помощи.
Водитель Lexus госпитализирован с перелом бердовой кости, двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, 13 декабря недалеко от этого места, на трассе «Бийск-Барнаул» возле поселка Гордеевский Троицкого района также произошла смертельная авария.