Полиция сообщила подробности смертельного ДТП на трассе «Бийск-Барнаул»

В краевой ГИБДД сообщили подробности смертельной аварии, которая произошла 9 января на трассе «Бийск-Барнаул». В ДТП погибла женщина.

ДТП произошло 9 января в 21:00 на 271 км. автодороги Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, направляясь из Бийска в Барнаул на автомобиле Lexus RX330, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Vitz.

За рулем Toyota находилась женщина 1975 года рождения. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Водитель Lexus госпитализирован с перелом бердовой кости, двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 13 декабря недалеко от этого места, на трассе «Бийск-Барнаул» возле поселка Гордеевский Троицкого района также произошла смертельная авария.