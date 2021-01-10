На трассе «Бийск-Барнаул» произошла серьезная авария

9 января на Чуйском тракте в Алтайском крае столкнулись автомобили Lexus и Toyota. Об аварии сообщили очевидцы в barnaul.insta .

Известно, что ДТП произошло на участке трассы Р-256 «Бийск-Барнаул» в Троицком районе. Автомобили получили серьезные повреждения.

По сообщениям очевидцев в телеграм-канале «В КУРСЕ 22», в аварии были погибшие. Однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, 13 декабря на трассе «Бийск-Барнаул» возле поселка Гордеевский Троицкого района произошла смертельная авария. Также два грузовика недавно попали в жесткое ДТП под Барнаулом.

Полицейские обратились к участникам дорожного движения с просьбой в быть более внимательными на дороге в непогоду, соблюдать скоростной режим и не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.