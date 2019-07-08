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Происшествия

ФСБ в Алтайском крае сорвала гастроли передвижного зоопарка

На границе Алтайского края в апреле задержали мужчину, который без необходимых документов перевозил редких животных. Оказалось, что житель региона владеет компанией, занимающейся организацией выставок животных и он направлялся в гастрольный тур, сообщает пресс-служба алтайского ЛУ МВД.

На границе Алтайского края задержали КамАЗы с редкими животными.
На границе Алтайского края задержали КамАЗы с редкими животными.
пресс-служба Алтайской таможни.

52-летний мужчина намеревался вывезти в Казахстан североамериканскую пуму, канадские волков, несколько приматов, а также занесенных в Красную книгу РФ африканского льва, бурого и гималайского медведей и амурских тигров.

Предприниматель знал о требованиях к перевозке, но в контролирующие органы обращаться не стал, надеясь, что на границе документы детально изучать не будут.

Четыре грузовика с прицепами, где находились клетки с животными, задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск».

За покушение на контрабанду особо ценных диких животных суд признал владельца виновным и выписал штраф 80 тысяч рублей.

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