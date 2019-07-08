ФСБ в Алтайском крае сорвала гастроли передвижного зоопарка

52-летний мужчина намеревался вывезти в Казахстан североамериканскую пуму, канадские волков, несколько приматов, а также занесенных в Красную книгу РФ африканского льва, бурого и гималайского медведей и амурских тигров.
Предприниматель знал о требованиях к перевозке, но в контролирующие органы обращаться не стал, надеясь, что на границе документы детально изучать не будут.
Четыре грузовика с прицепами, где находились клетки с животными, задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск».
За покушение на контрабанду особо ценных диких животных суд признал владельца виновным и выписал штраф 80 тысяч рублей.