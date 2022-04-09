Полкило «синтетики» нашли у 52-летней жительницы Барнаула

В Барнауле задержали 52-летнюю местную жительницу по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержали женщину и в ходе личного досмотра нашли у нее свертки с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что это синтетические наркотики массой 22,48 граммов.

По месту жительства подозреваемой оперативники нашли и изъяли еще 480,45 граммов наркотических средств.

Изъятые наркотики. 22.мвд.рф

По предварительной информации, подозреваемая планировала распространить крупную партию, полученную через интернет-магазин, на территории Барнаула бесконтактным способом.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее двух наркоторговцев в Алтайском крае, пытавшихся сбыть партию N-метилэфедрона, приговорили к 8 годам 6 месяцам и 8 годам 7 месяцам лишения свободы.