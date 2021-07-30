В Искитимском районе Новосибирской области недалеко от станции Евсино полный людей ВАЗ влетел в стоящий грузовик.

ВАЗ-2106 двигался в сторону Новосибирска и врезался сзади в грузовой автомобиль Volov FM, который остановился на светофоре, пишет «АСТ-54» со ссылкой на региональную ГИБДД.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Возраст и личности, а также характер травм еще устанавливается.

«Молодого водителя зажало между рулем и сиденьем, находился в бессознательном состоянии на момент приезда МЧС, скорой и ГИБДД», — рассказала очевидец аварии.

Она также добавила, что d машине были две девушки и двое или трое парней.

Днем 29 июля на трассе Барнаул — Новосибирск грузовой автомобиль влетел в легковую машину. Два пассажира легковушки погибли на месте, водителя госпитализировали.