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Происшествия

Полная людей легковушка разбилась в ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

В Искитимском районе Новосибирской области недалеко от станции Евсино полный людей ВАЗ влетел в стоящий грузовик.

ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск.
ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск.
https://vk.com/act54

ВАЗ-2106 двигался в сторону Новосибирска и врезался сзади в грузовой автомобиль Volov FM, который остановился на светофоре, пишет «АСТ-54» со ссылкой на региональную ГИБДД.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Возраст и личности, а также характер травм еще устанавливается.

«Молодого водителя зажало между рулем и сиденьем, находился в бессознательном состоянии на момент приезда МЧС, скорой и ГИБДД», — рассказала очевидец аварии.

Она также добавила, что d машине были две девушки и двое или трое парней.

Днем 29 июля на трассе Барнаул — Новосибирск грузовой автомобиль влетел в легковую машину. Два пассажира легковушки погибли на месте, водителя госпитализировали.

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