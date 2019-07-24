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Происшествия

Полпред президента сообщил, когда в Сибири введут режим ЧС

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил ТАСС, что режим ЧС в регионах Сибири, где из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области наблюдаются задымление и запах гари, введут в случае, если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Туман и дымка в Барнауле.
Туман и дымка в Барнауле.
Михаил Хаустов

«Превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода не зарегистрировано. Это данные 175 лабораторий. В случае превышения ПДК сразу будет введен режим ЧС», — заявил Сергей Меняйло.

Политик отметил, что по прогнозу метеорологов, «улучшение обстановки ожидается через 1−2 дня».

Напомним, появление дымки связывают с пожарами в Красноярском крае и Иркутской области. По данным на утро 23 июля, в Красноярском крае было зарегистрировано 123 лесных пожара на общей площади 746,4 тыс. га.

23 июля алтайский гидрометцентр продлил на сутки режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности для Барнаула. Согласно прогнозу, 24 июля ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

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