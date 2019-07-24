Полпред президента сообщил, когда в Сибири введут режим ЧС

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил ТАСС, что режим ЧС в регионах Сибири, где из-за пожаров в Красноярском крае и Иркутской области наблюдаются задымление и запах гари, введут в случае, если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.