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Происшествия

Польша экстрадирует экс-владельца сгоревшей «Зимней вишни»

Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе обжалованное постановление.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
altapress.ru

В польском суде решили экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского, который является экс-гендиректором компании-владельца сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы.

В марте бывшего владельца, который скрывался от следствия задержали в Польше по запросу РФ. Суд Варшавы тогда издал постановление о выдачи его российским властям. Однако адвокат задержанного пытался обжаловать это решение, но потерпел неудачу.

«Апелляционный суд Варшавы не удовлетворил жалобы и оставил в силе обжалованное постановление, которое таким образом вступило в законную силу», — цитирует информационное агентство представителя Окружного суда.

Сейчас дело передано министру юстиции. Он примет окончательное решение о передаче.

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