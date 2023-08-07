Получивший пробоину танкер после взрыва у Керченского пролива ремонтируют спецскотчем

Танкер петербургской компании «Транспетрочарт» получил пробоину 4 августа на южном подходе к Керченскому проливу, напоминает "Фонтанка".

Из балластных танков откачивают забортную воду, машинное отделение осушают. Предполагается, что пробоину заделают спецпластырем. Ранее ремонту танкера мешала погода.

Танкер стоит в новороссийской акватории. Рядом — два буксира, которые ставят боны.

Ранее после столкновения танкеров на сибирской реке введен режим ЧС. Для предотвращения глобальной катастрофы имеется запас боновых заграждений и сорбента.