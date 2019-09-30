Полуразрушенная гостиница в Алтайском крае пострадала от пожара

Поздно вечером 29 сентября в Рубцовске произошло возгорание в помещении бывшей гостиницы «Алей» на ул. Калинина, сообщили в группе «Инцидент Рубцовск» очевидцы ЧП. Обошлось без жертв.

По данным МЧС, общая площадь пожара — 50 кв. м., от огня пострадали стены и перекрытия. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

«Давно бы снесли и что-то нужное построили… Аквапарк, какой-нибудь современный музей, кукольный театр для детей или ещё что-то», — пишут горожане в соцсетях.

Как уже сообщал altapress.ru, здание бывшей гостиницы «Алей» принадлежало городскому суду. В 2018 году обрушилось одно крыло, после этого здание перешло в собственность администрации города. «Алтайкоммунпроект» выдал заключение о том, что его нужно либо снести, либо капитально отремонтировать. На данный момент оно не эксплуатируется.

Глава города Дмитрий Фельдман сообщал СМИ, что администрация Рубцовска решила восстановить здание. «Крыло, в котором произошло обрушение, придется демонтировать», — комментировал он ситуацию.

Управления культуры, спорта и молодежной политики города предложило создать там школу искусств, где будут заниматься хореографические, музыкальные, изо-классы, размещаться читальный зал библиотеки, малый концертный зал.

Гостиница «Алей» известна как первая гостиница в Рубцовске.