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Происшествия

Полуторагодовалая девочка провалилась под землю рядом с 87-метровой скважиной

Полуторагодовалая девочка упала в пустоту рядом со скважиной глубиной 87 метров в Улан-Удэ.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Ребенок застрял на глубине трех метров под землей. Из ямы девочку доставали спасатели с помощью веревочной петли.

Девочку подняли и передали девочку медицинским работникам, пишет Тайга.инфо. Угрозы жизни и здоровью нет, имеется ссадины на спине.

Девочка направлена в детскую республиканскую клиническую больницу на дополнительное обследование, сообщает «Байкал-Daily».

Ранее в Барнауле ребенок провалился в яму, купаясь в фонтане. Мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства с рваной раной голени.

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