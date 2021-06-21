Полуторагодовалая девочка провалилась под землю рядом с 87-метровой скважиной

Полуторагодовалая девочка упала в пустоту рядом со скважиной глубиной 87 метров в Улан-Удэ.

Ребенок застрял на глубине трех метров под землей. Из ямы девочку доставали спасатели с помощью веревочной петли.

Девочку подняли и передали девочку медицинским работникам, пишет Тайга.инфо. Угрозы жизни и здоровью нет, имеется ссадины на спине.

Девочка направлена в детскую республиканскую клиническую больницу на дополнительное обследование, сообщает «Байкал-Daily».

Ранее в Барнауле ребенок провалился в яму, купаясь в фонтане. Мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства с рваной раной голени.