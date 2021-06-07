В Барнауле ребенок провалился в яму, купаясь в фонтане. Мальчик в больнице

Вечером 7 июня на площади Мира в Барнауле ребенок получил травмы, купаясь в фонтане. Как сообщили в мэрии, мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства с рваной раной голени.

По рассказам очевидцев в Инцидент Барнаул, 7 июня около 17:00 мальчик 10−12 лет купался в фонтане на площади Мира и провалился в открытую яму, которую раньше закрывали решетки. Изначально говорилось о том, что у ребенка открытый перелом обоих ног, однако в пресс-службе мэрии сообщили только о рваной травме голени.

Мальчик госпитализирован в травматологическое отделение Центра охраны материнства и детства, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Состояние ребенка врачи оценивают, как удовлетворительное.

Напоминаем, что фонтан — это гидротехническое сооружение, которое несет декоративную функцию при благоустройстве городского пространства. Купаться в фонтанах строго запрещено! Чаши фонтанов являются травмоопасным, так как в них легко поскользнутся и упасть. Кроме того, в теплой стоячей воде могут размножаться болезнетворные микробы и паразиты. На всех фонтанах закреплены таблички с предупреждением о запрете купания, — сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

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