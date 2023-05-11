Поля вспыхнули рядом с Барнаулом

МЧС контролирует пожар. Горят заливные луга на землях водного регистра. Подъехать у пожарных нет возможности.
На месте дежурят две автоцистерны со стороны Новоалтайска и со стороны садоводческого некоммерческого товарищества "Энергетик". В ночь остаются на месте.
По словам служб, угрозы для населенных пунктов нет.
Кроме того, в Угловском районе загорелся лес. Жители двух сел готовятся к эвакуации.
Возгорание произошло из-за сухих гроз в Новичихинском, Угловском и Егорьевском районах. На месте работают лесопожарные подразделения и силы МЧС.
Ранее стало известно, что за дымка накрыла Барнаул и чем она опасна.