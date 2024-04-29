Поместили под стражу по делу о сексуальных домогательствах французского россиянина

Это произошло после допроса в комиссариате полиции.
Актеру предъявлены обвинения в сексуальном насилии со стороны двух женщин, указывает Газета.Ru.
Депардье отвергает обвинения.
Ранее французская актриса обвинила знаменитого россиянина в сексуальных домогательствах. Оба инцидента произошли в парижской квартире Депардье, где девушка репетировала с ним пьесу.
"Почетный удмурт"
1 января 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства. Российский паспорт именитому французу вручал лично президент Владимир Путин.
11 января 2013 года артисту было присвоено звание «Почетный удмурт», а 25 февраля он стал почетным гражданином Чеченской Республики.
В России Депардье предоставили жилплощадь в нескольких регионах. Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил актеру пятикомнатную квартиру на 27-м этаже одного из зданий высотки «Грозный-Сити». Квартира у киноактера есть и в Саранске, где Депардье зарегистрирован.
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