Помогите, топят! Как возместить ущерб и получить помощь во время паводка, ответил барнаульский юрист

По данным МЧС на 9 апреля, тяжелая ситуация обстоит в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском и Немецком районах. Только на один Хабарский район приходится 60 подтопленных домов и 122 приусадебных участка.
Всего же за время паводка оказались затоплены тысячи приусадебных участков и жилых домов. Больше всего пострадали Михайловский, Волчихинский и Немецкий районы.
В ведомстве сообщают, что количество подтопленных территорий снижается, однако ситуация все еще остается на постоянном контроле.
Андрей Кулаевский заявил, что подтопление жилых участков может произойти либо вследствие чрезвычайной ситуации, либо по вине ответственного лица, например, администрации муниципалитета или города.
Так, если на трассе рядом с домом нет надлежащей ливневой канализации, то сильные дожди или таянье снегов могут привести к затоплению частной территории и даже повреждению дома. В таком случае виновата будет администрация сельского района или города, которая не позаботилась о должном состоянии автодороги.
"Пострадавшему необходимо обратиться в администрацию с претензией, а в случае отказа или бездействия обращаться в суд", - сообщил юрист.
Но все же большая часть затоплений происходит по вине природных катаклизмов.
С 30 марта распоряжением губернатора Алтайского края в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим пострадавшим оказывают всевозможную помощь.
На территории края работают десятки пунктов временного размещения, в которых люди могут переждать непогоду. Им помогают одеждой, продуктами, медикаментами и прочим.
Специальные комиссии оценивают ущерб, причиненный паводком. Вместе с этим спасатели откачивают воду из домов и помогают достать уцелевшее имущество.
Также с 5 апреля пострадавшим от паводка выплачивают единовременные выплаты. Их размер зависит от причиненного ущерба.
Если подтопленным оказался участок жилого дома, то размер выплаты составит 10 тыс. рублей. А если вода поднялась выше уровня пола в доме - то 30 тыс. рублей.
Стоит отметить, что выплаты положены только тем, кто постоянно проживает в доме или на участке, пострадавшем от паводка. Для владельцев дачных домиков такая помощь не предусмотрена.
"Также на регионально уровне предусмотрено оказание финансовой помощи в связи с полной или частичной (не менее трех предметов) утратой гражданами имущества первой необходимости (холодильник, плита, кровать и др.), а также выплата единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, и членам семей», - уточняет Андрей Кулаевский.
Чтобы получить выплату, необходимо направить заявление в Управление социальной защиты по месту жительства. Специалисты проверят акты обследования домовладений, перед тем как принять решение об отправке средств.
Выплаты направит Министерство социальной защиты Алтайского края. Во время паводка оно ведет списки всех пострадавших и в соответствии с ним оказывает помощь.
Если по какой-то причине ваш дом или имущество пострадали, а в списках вас нет, необходимо обратиться в Министерство социальной защиты: 8 800 10-000-01 - номер единого контакт-центр взаимодействия с гражданами.
Прогнозы Гидрометцентра неутешительны. В ближайшие дни Алтайский край накроют дожди, за которыми последует потепление до +15 градусов. В это время начнется интенсивное таяние последних снежных запасов: в верховье Алея, в Бурлинском, Бийском и Каменском районах, в борах, на Салаире.
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