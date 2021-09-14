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Происшествия

Помолвка закончилась поножовщиной в Барнауле

В День города, 11 сентября, в Барнауле убили мужчину. Преступление произошло во время застолья по поводу помолвки.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Уроженец Таджикистана и его сожительница подали заявление в ЗАГС. Мужчина с дамой сердца отправился в гости к своим будущим родственникам, чтобы отметить радостное событие.

В разгар застолья между ним и шурином начался конфликт. Хозяин дома всадил нож в грудную клетку будущему жениху, после чего тот скончался на месте.

Обвиняемого уже взяли под стражу, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul уточняет подробности: в процессе празднования начались танцы, но одному из мужчин не понравился танец другого. Между ними завязалась словесная перепалка, которая и переросла в драку с поножовщиной.

Происходящее увидел сосед и вызвал полицейских.

Ранее в Барнауле мужчина зарезал половину компании после выписки из психбольницы.

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