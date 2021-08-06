В Барнауле мужчина зарезал половину компании после выписки из психбольницы

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, с которыми он распивал алкоголь, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 6 августа в доме № 20 по улице Советской, где компания расслаблялась при помощи спиртного.

«Двое стали избивать знакомого. После окончания драки обиженный действиями собутыльников подозреваемый ножом причинил множественные ранения в шею и грудную клетку потерпевшим, от которых они скончались», — рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали за совершение двойного убийства — до 20 лет лишения свободы. Следствие намерено отправить его под стражу.

Как уточняет Unusual Crimes Barnaul, подозреваемым оказался неоднократно судимый 31-летний мужчина.

«Пару дней назад выписали из психиатрической больницы, где лечился с диагнозом „шизофрения“», — отмечает Telegram-канал.

На допросе барнаулец рассказал, что распивал алкоголь в компании девушки, хозяина квартиры и еще одного мужчины.

Ранее житель Хакасии, которого месяц назад выпустили из тюрьмы, зарезал семью из пяти человек.