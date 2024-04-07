7 апреля
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Происшествия

Помощник экс-депутата Госдумы на Mercedes влетел в забор в Крыму

В Симферополе возле села Мирное произошло ДТП с участием Mercedes.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

Ночью 6 апреля водитель превысил скорость, не справился с управлением, перевернулся и протаранил забор жилого дома.

Мужчину пришлось доставать из салона спасателям, указывает Газета.Ru. По словам очевидцев, он находился в нетрезвом состоянии.

Кадры аварии опубликовал Telegram-канал «Mash на волне». Впоследствии канал сообщил, что за рулем Mercedes мог быть помощник бывшего депутата Госдумы.

До 2021 года он был помощником депутата Светланы Савченко. Сейчас возглавляет федерацию бокса симферопольского района.

После ДТП его обследуют в местной больнице.

Ранее в Москве парень угнал Mercedes с автомойки и устроил жесткое ДТП.

Известно, что молодой человек был без прав.

Также ранее сообщалось, что парень до ДТП несколько раз угонял автомобили с мойки, на которой работал.

Сейчас его состояние средней тяжести — у него перелом шеи, грудной клетки и сотрясение головного мозга.

В ДТП пострадали 5 человек, их госпитализировали.

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