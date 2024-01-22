Поножовщина из-за танцующей мусульманки произошла в российском ресторане

Две компании отдыхающих пересеклись в одном из городских ресторанов. В одной было шестеро мужчин, в другой — трое мужчин и две девушки.

Одна из девушек вышла потанцевать. Пьяный мужчина из противоположной компании высказал ей претензию: почему она танцует будучи покрытой.

Его увели, однако он подошел с претензией снова. За девушку заступился ее брат. Вспыхнул словесный конфликт. Брат девушки ударил соперника в челюсть. а тот достал нож.

Трое мужчин оказались ранены, у двоих несерьезные ножевые ранения. Одного госпитализировали в тяжело состоянии.

Зачинщика конфликта задержали.

Ранее поножовщина между подростками и взрослыми произошла в Барнауле.

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