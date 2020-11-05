Поножовщина в комитете образования: секретарша-уголовница набросилась на коллегу и вонзила клинок

В Омской области в здании комитета по образованию произошел конфликт между работником и секретарем, которую ранее привлекали к уголовной ответственности, сообщает Om1.ru .

Инцидент произошел 31 октября, примерно в 2 часа ночи, в Тевризском районе. В региональном МВД пояснили, что омичка вместе с коллегой пила алкоголь.

«Произошел конфликт. 29-летняя женщина набросилась с ножом на своего коллегу. 35-летний мужчина получил ножевые ранения. Все это происходило в здании местного комитета по образованию», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что женщину ранее привлекали к уголовной ответственности. В связи с этим в областном минобре пообещали принять кадровые решения.

«Вопрос подбора кадров, которые работают в комитетах, решается в муниципалитете. Министерство образования запросило информацию по случившемуся инциденту у комитета по образованию района. Инцидент произошел в нерабочее время», — отметили в минобре.

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