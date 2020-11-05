Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Поножовщина в комитете образования: секретарша-уголовница набросилась на коллегу и вонзила клинок

В Омской области в здании комитета по образованию произошел конфликт между работником и секретарем, которую ранее привлекали к уголовной ответственности, сообщает Om1.ru.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел 31 октября, примерно в 2 часа ночи, в Тевризском районе. В региональном МВД пояснили, что омичка вместе с коллегой пила алкоголь.

«Произошел конфликт. 29-летняя женщина набросилась с ножом на своего коллегу. 35-летний мужчина получил ножевые ранения. Все это происходило в здании местного комитета по образованию», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что женщину ранее привлекали к уголовной ответственности. В связи с этим в областном минобре пообещали принять кадровые решения.

«Вопрос подбора кадров, которые работают в комитетах, решается в муниципалитете. Министерство образования запросило информацию по случившемуся инциденту у комитета по образованию района. Инцидент произошел в нерабочее время», — отметили в минобре.

Ранее СМИ сообщали про алтайского подростка, которого застрелили в Татарстане после нападения на полицейский участок.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость