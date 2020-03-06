Попадаются даже полицейские: эксперты предупредили об изобретательности мошенников и объяснили как сохранить деньги

В Алтайском крае увеличилось количество регистрируемых краж и мошенничеств. По итогам 2019 года общий рост достиг 60%. Уже в январе 2020 года зафиксировали 255 таких преступлений. Об этом, а также о популярных способах обмана и о том, как сберечь свои средства рассказал Евгений Прохоров, начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Показательная статистика

Общее число регистрируемых краж и мошенничеств по итогам минувшего года возросло с 2519 до 4053. Евгений Прохоров отметил, что это связано не только с активностью злоумышленников, но и с тем, что полицейские стали чаще выявлять подобные случаи. Кроме того, в два раза увеличилось число таких уголовных дел, направленных в суд.

Женщина говорит по телефону. СС0

Почти 95% мошенничеств совершают жители других регионов. Для задержания преступников алтайские полицейские 54 раза выезжали в командировки.

Главный эксперт отделения «Барнаул» Банка России Михаил Метелев отметил, что жители Алтайского края активно используют безналичные платежи, в обороте более 4 млн банковских карт. В 2019 году с их помощью в регионе потратили около 500 млрд рублей, из них около 62 млрд — это покупки через интернет.

Средняя сумма кражи, по статистике Банка России, составляет около 10 тыс. рублей. Почти 70% всех операций совершаются с использованием методов социальной инженерии, когда преступники входят в доверие к жертвам и получают от них информацию или вынуждают к каким-то действиям.

Банкомат. СС0

Всего в 2019 году со счетов россиян похитили 6,5 млрд рублей. При этом банки возместили клиентам каждый седьмой рубль.

Способы обмана

По словам Евгения Прохорова, существует более 35 вариантов получения чужих средств, с каждым годом мошенники придумывают новые способы. Среди наиболее популярных — выманивание денег во время покупок на различных сайтах с бесплатными объявлениями.

Как правило, лжепокупатели говорят, что находятся в другом регионе и просят назвать реквизиты банковской карты, чтобы снять деньги. Диктовать эти данные нельзя.

Женщина и телефон. СС0

Также в течение нескольких лет жителям Алтайского края звонят мошенники, которые говорят, что родственник якобы попал в ДТП и для решения вопроса нужно отправить деньги. Часто преступники представляются следователями, а суммы для перевода достигают 500 тыс. рублей. Иногда средства забирают таксисты, которые не знают, что помогают злоумышленникам.

Кроме того, жителям региона звонят преступники, которые называют себя сотрудниками безопасности банка и для защиты карты просят назвать данные.

Этому виду преступления пятый год, но они продолжают регистрироваться и достигают катастрофических объемов. Банки не обзванивают клиентов и не осуществляют такие смс-рассылки, — подчеркнул Евгений Прохоров.

Кредит без отказа , платежи без задержки

Также часто страдают люди, пытающиеся оформить кредит в интернете. Предоставив данные и получив одобрение, доверчивые жители региона оплачивают услуги курьера, но так и не получают обещанных денег.

Жертвами преступников становятся люди различных возрастов. Чаще всего пенсионеров обманывают, обещая вернуть компенсацию за приобретенные БАДы, а молодежь теряет деньги, совершая покупки в интернете.

Участники пресс-конференции сообщили, что иногда на уловки злоумышленников попадаются сотрудники банков и даже полицейские, которые только начинают работать в органах. Однако это случается редко.

Как не стать жертвой мошенников

Эксперты советует посещать только проверенные и надежные сайты. При желании можно завести отдельную карту для интернет-покупок. Также снизить уровень таких преступлений поможет повышение финансовой грамотности. Для этих целей полицейские проводят беседы, раздают листовки и памятки.

Кредит. Документы. Платеж. СС0

Жителям региона советует быть менее доверчивыми и внимательно совершать любые покупки в глобальной сети.