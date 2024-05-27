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Попался с поддельным дипломом претендент на должность начальника Гостехнадзора в Алтайском крае

Житель Суетского района решил устроиться на руководящую должность в местную инспекцию Гостехнадзора. Он предоставил в ведомство необходимый пакет документов, в том числе диплом о высшем образовании, который оказался недействительным, сообщает пресс-служба судов Алтайского края.

Обман претендента на должность вскрылся при запросе в вуз. Стало известно, что за несколько лет до этого мужчина приобрел документ у неустановленного лица. Подсудимый же заявил, что получил диплом официально. По его словам, он поступил в университет, но из-за эпидемии коронавируса отправлял задания почтой, и таким же он получил и диплом.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам заключения. Однако вину он не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Алтайского края отдал мошенникам более миллиона рублей, чтобы аннулировать кредит.

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