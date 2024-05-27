По словам пострадавшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сказал, что неизвестные пытаются взять кредит на его имя и снять со счета все деньги. Чтобы аннулировать кредит, ему якобы необходимо получить кредиты лично.

Мужчина оформил кредиты на свое имя, деньги обналичивал через банкомат и переводил их на продиктованный аферистами лицевой счет. В результате он лишился 1,3 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Барнаула пыталась продать матрас и лишилась более 300 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале