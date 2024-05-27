27 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Житель Алтайского края отдал мошенникам более миллиона рублей, чтобы аннулировать кредит

Барнаулец перевел на счет мошенников, которые представились сотрудниками банка, крупную сумму денег, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам пострадавшего, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник сказал, что неизвестные пытаются взять кредит на его имя и снять со счета все деньги. Чтобы аннулировать кредит, ему якобы необходимо получить кредиты лично.

Мужчина оформил кредиты на свое имя, деньги обналичивал через банкомат и переводил их на продиктованный аферистами лицевой счет. В результате он лишился 1,3 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Барнаула пыталась продать матрас и лишилась более 300 тыс. рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость