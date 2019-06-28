Попавших под лавину туристов на Алтае могло унести в озеро

Поиски шли с 8 по 11 мая. Удалось обнаружить и опознать тела пяти человек, но потом испортилась погода. Сильный ветер, снегопады, плохая видимость и большая вероятность повторного схода лавин и камнепадов создавали угрозу для жизни спасателей.
Погодные условия в июне улучшились, позволили проводить поисковые работы беспрепятственно, отметили в МЧС.
Одна группа работает на склоне, вторая из числа водолазов обследует озеро, расположенное у подножья горы. Предполагается, что оставшихся двух туристов лавиной могло отнести именно туда.
Напомним, 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района на горе Металлург пострадала туристическая группа из Новосибирской области в составе девяти человек. Две девушки успели подняться раньше и им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта 8 мая и сообщить о случившемся.