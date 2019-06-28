Попавших под лавину туристов на Алтае могло унести в озеро

28 июня на Алтае возобновили поиски двух пропавших без вести туристов, которые попали под сход лавины 6 мая, сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай. Спасатели разбили лагерь на горе Металлург и обследуют местность. К поискам подключились водолазы, которые обследуют дно близлежащего озера.