Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июня 29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Попавших под лавину туристов на Алтае могло унести в озеро

28 июня на Алтае возобновили поиски двух пропавших без вести туристов, которые попали под сход лавины 6 мая, сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай. Спасатели разбили лагерь на горе Металлург и обследуют местность. К поискам подключились водолазы, которые обследуют дно близлежащего озера.

Горный хребет.
Горный хребет.
алтай.рф

Поиски шли с 8 по 11 мая. Удалось обнаружить и опознать тела пяти человек, но потом испортилась погода. Сильный ветер, снегопады, плохая видимость и большая вероятность повторного схода лавин и камнепадов создавали угрозу для жизни спасателей.

Погодные условия в июне улучшились, позволили проводить поисковые работы беспрепятственно, отметили в МЧС.

Одна группа работает на склоне, вторая из числа водолазов обследует озеро, расположенное у подножья горы. Предполагается, что оставшихся двух туристов лавиной могло отнести именно туда.

Напомним, 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района на горе Металлург пострадала туристическая группа из Новосибирской области в составе девяти человек. Две девушки успели подняться раньше и им удалось самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта 8 мая и сообщить о случившемся.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость