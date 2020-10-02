Попавшийся с наркотиками подросток выпрыгнул из здания суда и убежал «на адреналине»

В Красноярске подросток, которого доставили в суд, выпрыгнул из окна и убежал в неизвестном направлении, пишет « Проспект Мира ».

Инцидент произошел днем 1 октября в Октябрьском районном суде. Подросток ожидал решение по своему делу.

Однако по неизвестным причинам его оставили без присмотра. Тогда молодой человек выпрыгнул из окна второго этажа и сбежал.

Как уточняет Telegram-канал «Борус», несовершеннолетнего судили по статье о наркотиках.

«Как это бывает в таких случаях, парень ушел от конвоя судебных приставов на адреналине, не получив существенных травм», — отмечает канал.

Сейчас сбежавшего подростка разыскивают всеми силами.

Напомним, ранее в Иркутской области из-под конвоя феноменально сбежала криминальная пара, которую прозвали «Бонни и Клайдом».