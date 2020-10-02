Попавшийся с наркотиками подросток выпрыгнул из здания суда и убежал «на адреналине»

Инцидент произошел днем 1 октября в Октябрьском районном суде. Подросток ожидал решение по своему делу.
Однако по неизвестным причинам его оставили без присмотра. Тогда молодой человек выпрыгнул из окна второго этажа и сбежал.
Как уточняет Telegram-канал «Борус», несовершеннолетнего судили по статье о наркотиках.
«Как это бывает в таких случаях, парень ушел от конвоя судебных приставов на адреналине, не получив существенных травм», — отмечает канал.
Сейчас сбежавшего подростка разыскивают всеми силами.
Напомним, ранее в Иркутской области из-под конвоя феноменально сбежала криминальная пара, которую прозвали «Бонни и Клайдом».