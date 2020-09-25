Сибирским «Бонни и Клайду», феноменально сбежавшим из-под конвоя, предъвили новое обвинение

Напомним, 7 сентября из-под стражи сбежали 31-летний Сергей Устюгов и его 24-летняя любовь Татьяна Никитина, которых прозвали «Бонни и Клайдом». Влюбленных в 2018 году осудили за серию разбойных нападений и незаконный оборот оружия.

Сбежали они, когда их под конвоем привезли на съемную квартиру в многоэтажке, чтобы «парочка предалась там плотским утехам», но они перелезли на соседний балкон и спустились вниз. За помощь в поимке предлагали 500 тыс. рублей.

Сергея задержали 22 сентября — его скрутил пенсионер, когда приехал на свою дачу. Девушка сбежала, но ее нашли днем позже.

«В зависимости от роли и степени участия каждого, им предъявлено обвинение за „побег из-под стражи лицом, отбывающим наказание, совершенное группой лиц по предварительному сговору“», — рассказали в прокуратуре.

Обоих отправили под стражу до 21 ноября. Двухмесячный срок обосновали тем, что по делу ведут предварительное расследование, которое находится на контроле региональной прокуратуры.

Изначально сообщали, что полицейские, сопровождавшие преступников, теперь находятся под прицелом управления собственной безопасности МВД.

Примечательно, что после побега влюбленных в регионе организовали грандиозные поиски, в которых задействовали все наружные экипажи и оперативные подразделения, а также значительные силы управления Росгвардии и ФСИН.

Проверили десятки садоводств и даже самые маленькие населенные пункты, везде развесили ориентировки, установили особый контроль на всех пропускных пунктах, территорию региона обследовали при помощи собак и авиации.

Ранее в Дагестане шесть заключенных вырыли тоннель и сбежали из исправительной колонии. Четверо сидели за наркотики, двое — за убийства.