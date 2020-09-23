Шесть заключенных вырыли тоннель и сбежали из российской колонии

При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. При проведении подсчета осужденных выяснилось, что шестеро отсутствуют.
Как сообщает telegram-канал Baza, к задуманному беглецы готовились долго — преступники пытались прокопать тоннель в течение года. На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, пишет ura.ru.
Четверо из шести были осуждены к длительным срокам за наркотических преступления, двое — за убийства. Один из сбежавших — иностранец, уроженец Таджикистана.
Накануне в Иркутской области пенсионер задержал преступника, который сбежал из-под стражи во время этапирования в колонию.
В одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, обнаружил сбежавшего преступника и его подельницу в своем доме.
Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчина вместе с сыном смог обезвредить преступника, который был вооружен ножом и газовым баллончиком. Удерживали «беглеца» до приезда полиции.