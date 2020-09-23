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Происшествия

Шесть заключенных вырыли тоннель и сбежали из российской колонии

Шестеро заключенных сбежали из колонии в поселке Шамхал (Дагестан). Для побега они сделали подкоп и вырыли тоннель.

Церковь в тюрьме.
Церковь в тюрьме.
Михаил Хаустов

При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. При проведении подсчета осужденных выяснилось, что шестеро отсутствуют.

Как сообщает telegram-канал Baza, к задуманному беглецы готовились долго — преступники пытались прокопать тоннель в течение года. На розыск сбежавших поднят личный состав УФСИН по Дагестану, пишет ura.ru.

Четверо из шести были осуждены к длительным срокам за наркотических преступления, двое — за убийства. Один из сбежавших — иностранец, уроженец Таджикистана.

Накануне в Иркутской области пенсионер задержал преступника, который сбежал из-под стражи во время этапирования в колонию.

В одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД России, бывший участковый уполномоченный, обнаружил сбежавшего преступника и его подельницу в своем доме.

Злоумышленники оказали сопротивление. Мужчина вместе с сыном смог обезвредить преступника, который был вооружен ножом и газовым баллончиком. Удерживали «беглеца» до приезда полиции.

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