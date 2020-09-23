Пенсионер задержал «Клайда», а «Бонни» опять сбежала. Преступников разыскивали все иркутские силовики

В Иркутской области благодаря помощи пенсионера задержали осужденного, который сбежал из-под конвоя вместе со своей подругой, сообщает МВД РФ.

Напомним, 7 сентября из-под стражи сбежали 31-летний Сергей Устюгов и его 24-летняя любовь Татьяна Никитина. Парочку, которую прозвали «Бонни и Клайдом», еще в 2018 году осудили за серию разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия.

Как выяснилось позже, влюбленных под конвоем привезли на съемную квартиру в многоэтажке, чтобы «парочка предалась там плотским утехам», но они перелезли на соседний балкон и спустились вниз, а после убежали. За помощь в поимке МВД предложило 500 тыс. рублей.

Более двух недель Сергей и Татьяна скрывались, пока 22 сентября их случайно не заметил иркутский пенсионер, приехавший на дачу.

«В одном из садовых товариществ в пригороде Ангарска пенсионер МВД, бывший участковый уполномоченный, приехал с сыном на дачный участок, где обнаружил разыскиваемых лиц в своем доме», — рассказали в ведомстве.

Между мужчинам и беглыми преступниками завязалась драка. Сергея, вооруженного ножом и газовым балончиком, смогли обезвредить и удерживали его до приезда полиции. Татьяна при этом осталась без внимания.

«Женщине удалось скрыться. В настоящее время продолжаются мероприятия по ее розыску», — добавили в МВД.

Стоит отметить, что после побега влюбленных в регионе организовали масштабные поиски, в которых задействовали все наружные экипажи и оперативные подразделения, а также значительные силы управления Росгвардии и ФСИН.

Проверили десятки садоводств и даже самые маленькие населенные пункты, везде развесили ориентировки, установили особый контроль на всех пропускных пунктах, территорию Иркутской области обследовали при помощи собак и авиации.

Предполагалось, что парочка смогла выехать в другой регион Сибири, поэтому их объявили в федеральный розыск.

Возбудили уголовное дело по факту «побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Теперь влюбленным за пару недель свободы приплюсуют еще до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Алтайском крае за тяжкое избиение разыскивают мужчину с крыльями и без аппендицита.