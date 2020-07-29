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Жизнь

На Алтае за тяжкое избиение разыскивают мужчину с крыльями и без аппендицита

В Алтайском крае разыскивают мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает региональное МВД.

В Барнауле разыскивают мужчину.
В Барнауле разыскивают мужчину.
22.мвд.рф.

Розыск Маслова Романа Армановича, рожденного 16 ноября 1998 года, инициировали полицейские Алейска.

Приметы: на вид 20−25 лет, рост 175 см., спортивного телосложения, глаза голубые, волосы черные, носит короткую бороду и усы.

Был одет: рубаха черного цвета, брюки черного цвета, черные мокасины.

Особые приметы: шрам от удаления аппендицита, на груди слева татуировка в виде крыльев.

О местонахождении гражданина просят сообщить по телефонам: 8 (38553) 21333, или 8 (38553) 43740, 89132799808, 89635363377

Ранее в Алтайском крае мужчина с орлом на груди насмерть забил парня табуреткой.

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