На Алтае за тяжкое избиение разыскивают мужчину с крыльями и без аппендицита

Розыск Маслова Романа Армановича, рожденного 16 ноября 1998 года, инициировали полицейские Алейска.
Приметы: на вид 20−25 лет, рост 175 см., спортивного телосложения, глаза голубые, волосы черные, носит короткую бороду и усы.
Был одет: рубаха черного цвета, брюки черного цвета, черные мокасины.
Особые приметы: шрам от удаления аппендицита, на груди слева татуировка в виде крыльев.
О местонахождении гражданина просят сообщить по телефонам: 8 (38553) 21333, или 8 (38553) 43740, 89132799808, 89635363377
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