Бурные потоки. В Барнауле снова затопило ул. Малахова (обновлено)

27 февраля на ул. Малахова в районе дома № 116 произошел порыв водопровода. На месте уже работают аварийные службы.

Произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Вода вышла на проезжую часть. Барнаульцы отмечают, что хлынули «бурные потоки» и советуют спасать автомобили.

К устранению последствий аварии подключили специалистов водоканала, «Автодорстроя», управляющих компаний «Эталон» и «Приглашение».

«Подача холодного водоснабжения ограничена в двух многоквартирных жилых домах по ул. Малахова, 116 и 50 лет СССР, 13», — сообщили в администрации города.

Автомобилистов предупреждают об ограничении движение транспорта по малой проезжей части ул. Малахова. Дорожные службы убирают воду с проезжей части.

Рядом со зданием № 118 на ул. Малахова аналогичная авария случилась 13 января.