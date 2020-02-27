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Происшествия

Бурные потоки. В Барнауле снова затопило ул. Малахова (обновлено)

27 февраля на ул. Малахова в районе дома № 116 произошел порыв водопровода. На месте уже работают аварийные службы.

Коммунальная авария на ул. Малахова 27 февраля.
Коммунальная авария на ул. Малахова 27 февраля.
barnaul.org

Произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Вода вышла на проезжую часть. Барнаульцы отмечают, что хлынули «бурные потоки» и советуют спасать автомобили.

К устранению последствий аварии подключили специалистов водоканала, «Автодорстроя», управляющих компаний «Эталон» и «Приглашение».

«Подача холодного водоснабжения ограничена в двух многоквартирных жилых домах по ул. Малахова, 116 и 50 лет СССР, 13», — сообщили в администрации города.

Автомобилистов предупреждают об ограничении движение транспорта по малой проезжей части ул. Малахова. Дорожные службы убирают воду с проезжей части.

Рядом со зданием № 118 на ул. Малахова аналогичная авария случилась 13 января.

Обновлено 16:00

Завершить ремонт планируют к 6 утра 28 февраля, сообщили в пресс-службе водоканала.

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