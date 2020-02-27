Бурные потоки. В Барнауле снова затопило ул. Малахова (обновлено)

Произошло повреждение водопровода диаметром 300 мм. Вода вышла на проезжую часть. Барнаульцы отмечают, что хлынули «бурные потоки» и советуют спасать автомобили.
К устранению последствий аварии подключили специалистов водоканала, «Автодорстроя», управляющих компаний «Эталон» и «Приглашение».
«Подача холодного водоснабжения ограничена в двух многоквартирных жилых домах по ул. Малахова, 116 и 50 лет СССР, 13», — сообщили в администрации города.
Автомобилистов предупреждают об ограничении движение транспорта по малой проезжей части ул. Малахова. Дорожные службы убирают воду с проезжей части.
Рядом со зданием № 118 на ул. Малахова аналогичная авария случилась 13 января.
Обновлено 16:00
Завершить ремонт планируют к 6 утра 28 февраля, сообщили в пресс-службе водоканала.