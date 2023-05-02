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Происшествия

Портативная газовая плита взорвалась в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Шилке Забайкалья.

Газ.
Газ.
СС0

ЧП случилось рано утром 2 мая, пишет chita.ru. От взрыва выбило стекла в оконных проемах. Пострадавших нет.

Взорвалась портативная газовая плита.

Жильцы дома воспользовались газовой плитой из-за отключения электроэнергии.

Они установили газовую плитку на электрическую. После обратного подключения электроснабжения электроплита заработала и стала подавать тепло. После чего газовая плита нагрелась и взорвалась.

Ранее в Новосибирске задержали двух омичей, представлявшихся «газовиками» в пострадавшем доме. Они посещали квартиры многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа.

Следствие установило, что двое омичей несколько дней назад представились сотрудниками службы «Межрегионгаз-сервис» и посещали квартиры дома по улице Линейной. В нескольких квартирах они ремонтировали газовые плиты.

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