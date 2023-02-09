9 февраля
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Происшествия

В Новосибирске задержали двух омичей, представлявшихся «газовиками» в пострадавшем доме

Двух жителей Омска, представлявшихся сотрудниками газовой службы, задержали в Новосибирске. Накануне они посещали квартиры многоквартирного дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом сообщает СК по Новосибирской области.

Взрыв газа в Новосибирске.
Взрыв газа в Новосибирске.
Mash

Подозреваемыми оказались 25-летний и 45-летняя жители Омской области. Их задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следствие установило, что двое омичей несколько дней назад представились сотрудниками службы «Межрегионгаз-сервис» и посещали квартиры дома по улице Линейной. В нескольких квартирах они ремонтировали газовые плиты.

Позже жильцы дома рассказали, что специалисты заменили газовую трубу на водную. В компании «Газпром межрегионгаз», осуществляющей газоснабжение в Новосибирске, сообщили, что они не имеют к «Межрегионгаз-сервису» никакого отношения.

РИА Новости добавляют, что многие клиенты были недовольны деятельностью этой компании.

Ранее 9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 произошел взрыв газа. Обрушилось два подъезда — один полностью, второй частично. Погибло семь человек, в том числе двухлетний ребенок.

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