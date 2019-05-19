Поселок в Алтайском крае заволокло дымом и пеплом

«Поселок Сибирский в дыму. Запах невозможный, пепел летит по всему Сибирскому. Совсем рядом от места пожара находятся жилые дома», — пишет местная жительница в группе Barnaul22.
Пожарные работают на месте.
По неподтвержденной информации, ночью в поселке сгорел барак и в пожаре погиб человек.
Напомним, МЧС предупреждает, что до 20 мая местами в западных и северных районах Алтайского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в Кулундинском — чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), с 19 мая в Каменском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).