22 июля
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Происшествия

Посетитель подал в суд на алтайское сельское кафе из-за платного туалета

Посетитель пообедал в кафе одного из сел Алтайского края, а затем захотел воспользоваться туалетом. Ему отказали, потребовав деньги. Мужчина подал на кафе в суд.

Общественный туалет.
Общественный туалет.
СС0.

О произошедшем рассказывает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

«Заявитель указал в своем обращении, что пообедав в кафе ИП и пожелав после обеда воспользоваться туалетом, получил отказ в бесплатном доступе к этой услуге. За пользование туалетом взималась отдельная плата. Истец просит признать противоправными действия ответчика — ИП в отношении неопределенного круга потребителей, обязать ответчика прекратить нарушение требований ст. 16 ФЗ № 2300−1 от 07.02.1992 „О защите прав потребителей“, а именно: исключить условия, ущемляющие права потребителя — взимание платы за пользование туалетом», — говорится в сообщении.

Иск рассмотрит Крутихинский районный суд 10 августа.

Ранее в Калужской области произошла массовая драка между россиянами и египтянами — первым не понравилось, что иностранцы засоряют туалеты.

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