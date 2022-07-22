Посетитель подал в суд на алтайское сельское кафе из-за платного туалета

О произошедшем рассказывает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Алтайского края.

«Заявитель указал в своем обращении, что пообедав в кафе ИП и пожелав после обеда воспользоваться туалетом, получил отказ в бесплатном доступе к этой услуге. За пользование туалетом взималась отдельная плата. Истец просит признать противоправными действия ответчика — ИП в отношении неопределенного круга потребителей, обязать ответчика прекратить нарушение требований ст. 16 ФЗ № 2300−1 от 07.02.1992 „О защите прав потребителей“, а именно: исключить условия, ущемляющие права потребителя — взимание платы за пользование туалетом», — говорится в сообщении.