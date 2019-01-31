Посетителей ЦУМа и школьников эвакуировали в Бийске из-за угроз минирования

31 января в Наукограде эвакуировали посетителей местного ЦУМа, сообщает «Инцидент Бийск». Руководству торгового центра неизвестные сообщили, что в здании заложена бомба. На месте работали все экстренные службы.

В Бийске из-за угрозы взрыва бомбы эвакуировали учеников и сотрудников школы № 20. 31 января 2019 года.

Также в Бийске эвакуировали детей и сотрудников из школы № 20. Всех временно разместили в детском саду и медицинском колледже. ПРедупреждения о заложенном заряде поступали по электронной почте.

Напомним, что 28 января на электронные адреса многих учебных заведений и организаций Барнаула и Новоалтайска пришли письма с сообщениями о минировании.

Эвакуацию проводили в 18 барнаульских школах: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.

В пяти школах образовательный процесс не прерывался из-за поступления уточняющей информации от УМВД России по Барнаулу об отсутствии угрозы. Кроме того, работу не останавливали в зданиях, в которых работают органы местного самоуправления.