Посетителей ЦУМа и школьников эвакуировали в Бийске из-за угроз минирования

Также в Бийске эвакуировали детей и сотрудников из школы № 20. Всех временно разместили в детском саду и медицинском колледже. ПРедупреждения о заложенном заряде поступали по электронной почте.
Напомним, что 28 января на электронные адреса многих учебных заведений и организаций Барнаула и Новоалтайска пришли письма с сообщениями о минировании.
Эвакуацию проводили в 18 барнаульских школах: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.
В пяти школах образовательный процесс не прерывался из-за поступления уточняющей информации от УМВД России по Барнаулу об отсутствии угрозы. Кроме того, работу не останавливали в зданиях, в которых работают органы местного самоуправления.