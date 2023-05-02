Посылку с четырьмя «калашами» доставили в почтовое отделение во Внуково

В Подмосковье на почту пришла посылка с огнестрельным оружием, сообщает Telegram-канал 112.

Предварительно, в посылке находились автоматы Калашникова. Пока не установлено — боевые или нет, указывает Газета.Ru.

К мечту находки направлены оперативники.

В 2017 году житель Петербурга пытался отправить в США транзитом через Париж посылку со снарядами от гранатомета.

Сотрудники авиационной безопасности аэропорта Пулково совместно с представителями службы безопасности «Почты России» при проверке международных отправлений с использованием специального досмотрового оборудования обнаружили в посылке, следовавшей из Санкт-Петербурга в США транзитом через Париж, два металлических изделия, похожих на гранаты от подствольного гранатомета.