Налетчики в масках напали на почтовиков и угнали автомобиль с ценностями

В поселке Юбилейный Калужской области произошел вооруженный налет на почтовое отделение, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Двое мужчин в масках закрыли сотрудникам почтового отделения в здании. Работники «Почты России» на тот момент разгружали машину с посылками. В руках у грабителей был предмет, похожий на пистолет.

Потом налетчики сели в служебный автомобиль и скрылись, пишет Газета.Ru. Позднее машину обнаружили в лесу. Ценных вещей в нем не было.

В машине при этом могли находиться деньги, уточняет «MK.RU Калуга». Вполне возможно, что на машине в том числе в село доставили пенсии.

Ранее вооруженные налетчики ворвались в шаурмичную, взяли кассу и скрылись на Lada и BMW.