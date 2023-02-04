4 февраля
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Происшествия

Налетчики в масках напали на почтовиков и угнали автомобиль с ценностями

В поселке Юбилейный Калужской области произошел вооруженный налет на почтовое отделение, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Двое мужчин в масках закрыли сотрудникам почтового отделения в здании. Работники «Почты России» на тот момент разгружали машину с посылками. В руках у грабителей был предмет, похожий на пистолет.

Потом налетчики сели в служебный автомобиль и скрылись, пишет Газета.Ru. Позднее машину обнаружили в лесу. Ценных вещей в нем не было.

В машине при этом могли находиться деньги, уточняет «MK.RU Калуга». Вполне возможно, что на машине в том числе в село доставили пенсии.

Ранее вооруженные налетчики ворвались в шаурмичную, взяли кассу и скрылись на Lada и BMW.

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