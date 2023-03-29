После долгой болезни умер алтайский хоккеист Сергей Жуков

Спортсмен скончался после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает хоккейный клуб «Динамо-Алтай».

В феврале 2017 года хоккеисту диагностировали онкозаболевание на четвертой стадии. Тогда вместо тренировок он боролся за свою жизнь.

Сергей Жуков прошел курс лечения, все надеялись, что он смог победить тяжелую болезнь. Спустя 4,5 года произошел рецидив.

За несколько месяцев спортсмен прошел шесть курсов химиотерапии, однако болезнь оказалась сильнее.

Хоккеем в команде «Алтай 2001» Сергей занимался с шести лет.

Ранее ушел из жизни бывший главный редактор газеты «Алтайская правда» Александр Козлов.