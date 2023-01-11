После гибели двоих малолетних детей при пожаре возбудили уголовное дело

В отношении матери двоих детей, которые погибли при пожаре в Новосибирске, возбудили уголовное дело, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, пишет ТАСС.

По информации следствия, в Первомайском районе города по ул. Грунтовой 20 декабря в квартире многоэтажного дома произошел пожар, который унес жизни двухлетнего мальчика и годовалой девочки.

В день трагедии, по версии ведомства, няня, которая присматривала за детьми, сообщила их матери, что ей необходимо уехать.

После чего девушка ушла из квартиры и закрыла малышей внутри. Мать двух малышей домой так и не вернулась, тем самым оставив их без помощи в опасном для жизни состоянии.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко ранее сообщила, что в Новосибирск семья приехала из района области и мать воспитывала детей одна.

Также за ними наблюдала социальная служба и подразделения по делам несовершеннолетних.

По факту произошедшего на няню возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

На мать Первомайский отдел полиции возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ранее стало известно, что трое детей погибли при пожаре в частном доме.