Трое детей погибли при пожаре в частном доме

В результате пожара в поселке Маркова (Иркутская область) погибли трое несовершеннолетних детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о том, что горит дом в микрорайоне Березовом, в пожарно-спасательную службу поступило от очевидцев утром.

На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До приезда огнеборцев женщина с ребенком сами эвакуировались.

По ее словам, в горящем доме остались трое детей. При тушении огня были обнаружены погибшие несовершеннолетние.

Пожар на площади 72 кв.м. ликвидировали. Работа на месте продолжается. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют.

С родственниками погибших работают психологи МЧС. Ранее при пожаре погибли бабушка и внучка в сибирском городе.