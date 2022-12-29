29 декабря
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Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме

В результате пожара в поселке Маркова (Иркутская область) погибли трое несовершеннолетних детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Сообщение о том, что горит дом в микрорайоне Березовом, в пожарно-спасательную службу поступило от очевидцев утром.

На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До приезда огнеборцев женщина с ребенком сами эвакуировались.

По ее словам, в горящем доме остались трое детей. При тушении огня были обнаружены погибшие несовершеннолетние.

Пожар на площади 72 кв.м. ликвидировали. Работа на месте продолжается. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют.

С родственниками погибших работают психологи МЧС. Ранее при пожаре погибли бабушка и внучка в сибирском городе.

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