Трое детей погибли при пожаре в частном доме

Сообщение о том, что горит дом в микрорайоне Березовом, в пожарно-спасательную службу поступило от очевидцев утром.
На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До приезда огнеборцев женщина с ребенком сами эвакуировались.
По ее словам, в горящем доме остались трое детей. При тушении огня были обнаружены погибшие несовершеннолетние.
Пожар на площади 72 кв.м. ликвидировали. Работа на месте продолжается. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют.
С родственниками погибших работают психологи МЧС. Ранее при пожаре погибли бабушка и внучка в сибирском городе.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!