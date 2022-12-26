26 декабря
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Происшествия

При пожаре погибли бабушка и внучка в сибирском городе

В двухквартирном деревянном доме в поселке Железнодорожном Усть-Илимского района (Иркутская область) произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в поселке Железнодорожный (Иркутская область)
Пожар в поселке Железнодорожный (Иркутская область)
Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение о пожаре поступило на телефон спасения 112 от соседей 25 декабря в 09:13. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались самостоятельно.

На момент прибытия пожарных из квартиры шел дым. По словам соседей, внутри находились женщина и ребенок. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Входная дверь была заперта изнутри. Когда огнеборцы попали внутрь, они обнаружили в доме тела двух человек: женщину и ребенка.

По информации ведомства, погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и ее внучка 2014 года рождения.

Также было установлено, что очаг пожара находился в центре одной из комнат. Возгорание произошло из-за работы ленточного электроподогревателя пола под ковром, который был включен в сеть постоянно. Погибшие отравились угарным газом во сне.

Ранее 20 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове.

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