При пожаре погибли бабушка и внучка в сибирском городе

В двухквартирном деревянном доме в поселке Железнодорожном Усть-Илимского района (Иркутская область) произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило на телефон спасения 112 от соседей 25 декабря в 09:13. Пятеро жильцов из соседней квартиры эвакуировались самостоятельно.

На момент прибытия пожарных из квартиры шел дым. По словам соседей, внутри находились женщина и ребенок. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Входная дверь была заперта изнутри. Когда огнеборцы попали внутрь, они обнаружили в доме тела двух человек: женщину и ребенка.

По информации ведомства, погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и ее внучка 2014 года рождения.

Также было установлено, что очаг пожара находился в центре одной из комнат. Возгорание произошло из-за работы ленточного электроподогревателя пола под ковром, который был включен в сеть постоянно. Погибшие отравились угарным газом во сне.

Ранее 20 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове.